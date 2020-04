In tutto il Molise la protesta dei titolari di bar e ristoranti, chiavi consegnate ai sindaci

Non solo a Campobasso, Isernia e Termoli, ma anche in molti altri centri minori. Ha coinvolto tutta la regione l’iniziativa dei titolari di bar e ristoranti, chiusi ormai da quasi due mesi per l’emergenza coronavirus, che hanno riacceso, per una sera, le luci dei loro locali, e poi hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle loro attività ai sindaci. “L’Amministrazione sarà vicina alle attività di ristorazione e bar presenti in città”, ha detto a Campobasso il primo cittadino Roberto Gravina incontrando i rappresentanti della categoria che gli hanno chiesto di farsi portatore delle loro istanze verso il governo regionale e centrale. “Le preoccupazioni – ha detto – sono del tutto legittime e nessuno mi ha manifestato la smania di riaprire da subito l’attivita’. A conferma che siamo tutti coscienti che l’emergenza epidemiologica e’ ancora il punto principale su cui focalizzare l’attenzione, il rischio che si blocchi nuovamente tutto e’ ancora troppo alto. Concederemo agevolazioni sull’utilizzo delle superfici pubbliche e cercheremo di farlo in modo piu’ semplificato. Stiamo lavorando per eliminare la Tari riferita ai periodi di chiusura”. Poi, “senza voler innescare un meccanismo di scaricabarile”, ha ricordato che “le attivita’ produttive sono di competenza regionale cosi’ come sara’ lo Stato a dover trovare i contributi. L’importante e’ che ognuno faccia la sua parte”.