Coronavirus, un nuovo positivo a Isernia su 360 tamponi effettuati. I contagi salgono a 298, guarita una persona a Filignano

Oggi da registrare un nuovo contagio su 360 tamponi effettuati. Si tratta di una persona residente a Isernia, cluster noto, asintomatica. Gli attualmente positivi sono 194, è di 298 il numero totale dei casi dall’inizio dell’emergenza. 5973 i tamponi complessivamente processati. Restano 11 i pazienti ricoverati al Cardarelli, solo 1 in terapia intensiva. Sono 56 le persone guarite, oggi una di Filignano. 203 i positivi isolati, 176 gli asintomatici a domicilio, 27 gli asintomatici dimessi. In tutto 21 i deceduti per Covid-19 fino ad ora.

Sono state in tutto 47 le visite domiciliari effettuate dalle USCA, 38 dalle sede di Bojano sul territorio provinciale di Campobasso e 9 da quella di Venafro sul territorio provinciale di Isernia. Infine ancora notizie positive dalle strutture sanitarie: sono risultati tutti negativi i 62 tamponi effettuati su pazienti e operatori della Fisiomedica Loretana di Toro.

I dati diffusi dall’Asrem

Aggiornamenti Coronavirus in Molise

Casi positivi complessivi: 298 – 224 Prov Cb e 56 prov is – 18 altre regioni

Casi attualmente positivi (senza i deceduti, i guariti e i dimessi asintomatici): 194 – 142 Prov. Cb – 44 Prov Is – 8 altre regioni

Tamponi effettuati: 5973

Ricoverati al Cardarelli: 11

– Malattie infettive: 10 (6 prov Cb e 4 prov. Is)

– Terapia intensiva: 1 (prov Is)

– Terapia subintensiva: 0

Positivi isolati: 203 (5 altra regione)

– Asintomatici a domicilio: 176 (134 prov Cb, 37 prov Is) 5 altre regioni

– Asintomatici dimessi in attesa di tampone per la guarigione: 27 – 25 Prov Cb – 2 Prov Is

Pazienti guariti: 56 – 41 Prov Cb– 7 prov Is – 8 altra regione

Casi in privati accreditati (Neuromed): 7 – 4 molisani (2 Is, 1 Mirabello, 1 Campobasso) e 3 di altre Regioni

Deceduti: 21 – 16 prov Cb – 3 prov Is e 2 altre regioni

Visite domiciliari effettuate dalle USCA: 47

– 38 Usca Bojano – 0 Usca Larino – 9 Usca Venafro

Soggetti in Isolamento : 352

Soggetti in sorveglianza: 9

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 31

Attualmente positivi (Senza deceduti, guariti e dimessi Asintomatici)

64 – Campobasso

20 – Termoli

17 – Cercemaggiore

13 – Belmonte del Sannio

9 – Agnone, Isernia

6 – Baranello, Riccia

5 – Poggio Sannita

4 – Montenero di Bisaccia

3 – Campochiaro, Ferrazzano, Pozzilli (ricoverati in casa di cura)

2 – Bojano, Campolieto, Castelpetroso, Filignano, Larino, Mirabello Sannitico, Montagano, Ripalimosani, Venafro

1 – Carovilli, Guardiaregia, Jelsi, Petacciato, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Scapoli, Toro, Vinchiaturo