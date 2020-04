Provinciale Campomarino-Portocannone, si sbloccano gli attesi lavori

Il consigliere provinciale Vincenzo Sabella ha pubblicato un post su Facebook con cui annuncia “con grande soddisfazione che annuncio che dopodomani giovedi 30 Aprlile 2020 la ditta che si è aggiudicata l’appalto inizierà i lavori di messa in sicurezza, manto stradale e segnaletica orizzontale della strada Provinciale 40 che collega Portocannone a Campomarino. A tal proposito sento l’obbligo di ringraziare il Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti per aver accolto da subito la mia insistente richiesta, il collega consigliere provinciale delegato alla viabilità Orazio Civetta per tutto l’impegno profuso, tutti i colleghi consiglieri e la struttura tecnica della Provincia. Non è stato semplice, vista la complessità delle vicende legate alle sp 40 in riferimento ad altri interventi precedentemente effettuati nella stessa, ma grazie all’impegno e alla buona volontà ci siamo riusciti. Si risolve così un grande problema di viabilità che attanaglia un territorio e gli automobilisti da diversi anni”.