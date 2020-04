No alla celebrazione delle messe, Bregantini: “Non chiediamo privilegi, nelle parrocchie massima prudenza”

“La fede cristiana, alimentata dalla celebrazione eucaristica, sostiene i grandi valori che il Vangelo porta e che diventano decisivi per la società tutta. Orientano e sostengono il cuore del nostro popolo, che in questo difficile momento sente tutta la fatica a camminare insieme, a sperare, a guardare ancora avanti. Fattori indispensabili per un cammino sociale unitario, che la fede cristiana alimenta e ravviva sempre più! Perchè ‘solo se nutriti dall’Eucarestia, possiamo nutrire'”. A sostenerlo è il vescovo dell’Arcidiocesi di Campobasso GianCarlo Bregantini, a proposito della mancata riapertura delle chiese al culto, commentando l’intervento della Cei. “E non si veda in questo testo dei Vescovi – aggiunge – la ricerca di privilegi. Perchè ci sarà in tutte le comunità parrocchiali il massimo di attenzione e di prudenza, dal punto di vista sanitario, con tutte le attenzioni del caso, proprio per evitare ogni contagio, pericolo che resta pur sempre sullo sfondo”.

“Anche in relazione alla celebrazione dei funerali, fin qui vissuta nella semplice benedizione del feretro al cimitero, la forza nuova del gesto – sottolinea – sta nella celebrazione dell’Eucarestia, in chiesa, con un piccolo numero di fedeli, certo, ma tutti confortati dalla presenza del Signore Gesù, il vincitore della morte ed alimento della nostra speranza, in tanta drammaticita’ reale. Mi auguro, fortemente che il protocollo, in fase di rielaborazione, tenga conto di tutto questo”.