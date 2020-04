Francesco Iovine, a 70 anni dalla scomparsa Mauro Gioielli lo ricorda così

Il prossimo 30 aprile, ricorre il 70° della scomparsa di Francesco JOVINE (Guardialfiera 1902, Roma 1950). Mauro Gioielli lo ha voluto ricordare così: “Lo voglio ricordare con un paio di immagini d’un suo libro, di cui posseggo una copia originale. Si tratta de «L’IMPERO IN PROVINCIA, cronache italiane dei tempi moderni», volume pubblicato da Jovine per la Einaudi nel settembre del 1945, appena cessata la seconda guerra mondiale. Di Jovine, come ogni buon molisano, conservo varie opere, ma la menzionata copia de “L’impero in provincia” la custodisco con specifica cura, non perché sia particolarmente rara (giacché non lo è), ma piuttosto perché reca la “firma di possesso” d’un altro grande scrittore italiano del novecento, CARLO LEVI (Torino 1902, Roma 1975) a cui, evidentemente, Jovine l’aveva donata”.