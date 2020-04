Coronavirus, un contagiato in più a Baranello e tre guariti

Dopo gli zero contagi di ieri, stamane riscontrato un nuovo caso positivo in Molise, a Baranello, una donna, cluster noto, su 56 tamponi processati nelle ultime ore. In totale sono 5482 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. Da registrare 3 guariti con il doppio tampone: 2 di Campobasso e 1 di Vinchiaturo. In totale i pazienti guariti sono 54. Calano i ricoveri al Cardarelli. È stato dimesso un paziente di Baranello. Adesso sono 12 i ricoverati, di cui 11 in malattie infettive e uno in terapia intensiva. Le persone positive isolate a casa sono 203, di cui 176 asintomatici a domicilio e 27 asintomatici dimessi in attesa del tampone che attesti la guarigione.

Gli attualmente positivi, in Molise, sono 195: 168 in provincia di Campobasso, 46 in provincia di Isernia e 8 di fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza i contagiati sono stati 297.

21 le persone decedute.