Calcio: finito il campionato francese. La Ligue 1 riprenderà nella prossima stagione

Dopo Belgio e Olanda, il prossimo campionato che non ripartirà sarà quello francese, ovvero la Ligue1. Gli organi politici francesi hanno deciso di bloccare l’annata 2019/2020 e non si tornerà in campo a breve, si pensa già alla prossima stagione. Una notizia che inevitabilmente condizionerebbe anche gli scenari per la Serie A. Quello francese diventa così il primo dei cinque campionati top continentali a fermarsi definitivamente a causa del coronavirus. La conferma è poi arrivata dal Primo Ministro francese, Edouard Philippe: “Le grandi competizioni sportive e quindi anche del calcio non possono tornare in campo prima di settembre. La stagione calcistica 2019/2020 non può ripartire”.

Una situazione non semplice anche nelle altre nazioni europee. Italia, Spagna e Inghilterra continuano ad avere enormi difficoltà nell’organizzare la ripresa. Ricordiamo che il torneo transalpino, si è fermato alla 28esima giornata e vede il PSG in testa con 12 punti di vantaggio e una gara in meno, Marsiglia al secondo posto (56 punti), Rennes al terzo (50) e Lille al quarto (49). In zona retrocessione, invece Nimes (27 punti), Amiens (23) e Tolosa (13).