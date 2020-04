7 e 8 Maggio i giorni decisivi per il calcio italiano

Dopo le comunicazioni del Governo e del Ministro Spadafora, si evince ancora una volta la volontà di voler far ripartire la Serie A. Si è espresso Gabriele Gravina attraverso un comunicato: “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza. Abbiamo sempre affermato di voler riprendere quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano”. Detto questo, aggiungiamo noi, va sicuramente aggiornato e sistemato il protocollo medico per la ripresa degli allenamenti. In questi giorni ci saranno delle novità in attesa del Consiglio Federale fissato per venerdì 8 maggio proprio per delimitare il perimetro regolamentare nel quale operare. Certo resta un serio problema legato alle tempistiche. La ripresa degli allenamenti collettivi per il 18 maggio, peraltro con modalità ancora da stabilire, accorcia la coperta. Considerando almeno tre settimane di preparazione non si potrebbe ripartire prima di metà giugno. Siamo davvero border line, in considerazione delle gare da giocare ed il limite massimo previsto dell’Uefa, ovvero il 2 agosto. Per questi motivi non è escluso il ritorno della modalità dei playoff e playout, possibilità bocciata da diversi addetti ai lavori nella prima fase dell’emergenza. Certo se i tempi non dovessero bastare a quel punto gli spareggi restano una soluzione possibile, qualcuno sarà scontento come sempre ma bisognerà pure tirare una linea e prendere una decisione.

In merito ai tornei minori, l’assemblea di Lega pro ci sarà il 7 maggio, all’orizzonte la chiusura dei campionati e si valuterà, attesa una riunione fiume, come promuovere le quattro squadre in serie B e il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi in serie D. Interviene anche Sibilia, a proposito di Dilettanti, qui la data da segnare con il circoletto rosso è quella dell’8 maggio. “Cercheremo fino all’ultimo di riprendere il campionato, faremo tutti gli sforzi fin quando ci verrà detto che non è possibile” così il numero 1 della Lnd, una volontà aggiungiamo noi, a questo punto abbastanza impercorribile.