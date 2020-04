Tamponi Covid 19: presto processati anche a Termoli e Isernia. In arrivo anche i test sierologici

Novità in arrivo per il laboratorio analisi degli ospedali di Termoli e Isernia che potranno dare il loro contributo in questa emergenza, processando i tamponi del Covid 19. Una prerogativa finora esclusivamente dell’ospedale di Campobasso dove c’è un laboratorio di secondo livello e su cui finalmente verrà alleggerito il carico di lavoro. “Stiamo acquistando ulteriori attrezzature e stiamo verificando la compatibilità dei reagenti con le strumentazioni esistenti – ha spiegato il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano – Era una ipotesi che già stavamo vagliando da tempo e dai primi di maggio anche negli ospedali di Termoli e Isernia sarà possibile processare i tamponi”. Una notizia attesa da tempo dagli addetti ai lavori e che alleggerisce anche il carico di lavoro che si era concentrato solo sul Cardarelli di Campobasso. L’Asrem, inoltre, dopo aver predisposto l’arrivo di duemila test sierologici per la ricerca degli anticorpi, ne ha bloccato l’acquisto, preferendo aspettare indicazioni più chiare da parte del Ministero della Salute. Indicazioni che sono arrivate due giorni fa quando è stata chiusa la gara indetta dal Governo che è stata vinta da un’azienda farmaceutica statunitense, la Abbott, che entro fine maggio distribuirà in Italia 4 milioni di test per la ricerca degli anticorpi. Il test è risultato il più attendibile dal comitato tecnico-scientifico. Presto arriveranno anche in Molise. Partirà così l’avvio di una nuova fase che consentirà una graduale ripresa della normalità, visto che questi test sono in grado di individuare, con un’elevatissima affidabilità, chi ha già contratto il virus, senza saperlo ad esempio perché asintomatico. Molti test sierologici sono in commercio già da settimane e vengono effettuai dai laboratori privati, a cui l’Asrem però non ha concesso l’attestazione di validità.