Sport e Salute via ai pagamenti per i collaboratori sportivi Bonus di 600 euro erogato in anticipo rispetto ai tempo annunciati.

Da oggi via ai versamenti dei bonus per i collaboratori sportivi. Nei giorni scorsi il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli aveva annunciato il pagamento di 70 milioni a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate. Pagamento che arriva prima della scadenza prevista proprio in considerazione del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Sport e Salute pagherà a partire da oggi i primi 7.300 assegni da 600 euro per i collaboratori sportivi. L’importo non è cumulabile con altri redditi percepiti a marzo e con il reddito di cittadinanza, e il DL precisa che in questa fase avrà la priorità chi ha percepito meno di 10.000 euro nell’ultimo anno anche se il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora vuole aumentare lo stanziamento dagli iniziali 50 milioni di euro (per 83.000 posizioni lavorative) a 150 milioni. Per accedere all’indennità, è necessario presentare domanda sul sito www.sportsalute.eu.