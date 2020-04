Serie D si va verso la chiusura della stagione

Il destino della serie D e dei campionati sembra davvero appeso ad un filo: le stesse interviste rilasciate dal presidente Sibilia soltanto qualche settimana fa hanno adesso un tenore diverso. Il presidente della lnd è passato da una forte volontà di chiudere tutti i giochi per i quali serve un tempo di circa quaranta giorni ad un momento di attesa delle mosse del governo. E questo, se possibile, potrebbe essere considerato già un passo in avanti.

Non solo: lo stesso Sibilia si è spinto oltre fino a dichiarare che una delle ipotesi sul tavolo della quarta serie è proprio quella di congelare le classifiche. Dobbiamo avere promosse dalla D e retrocesse dalla C. Stiano tranquille le nostre società, non faremo passare nessun principio che non sia di rispetto del risultato ottenuto sul campo, ha tuonato Sibilia in una dichiarazione rilasciata ad un sito di stampa riconducibile al Palermo calcio. Il presidente aggiunge che la possibilità di applicazione del protocollo scritto dalla sezione medico scientifica della Figc è scarsissima. Inoltre, incalzato anche sul motivo per il quale ancora non si sia decisa la sospensione definitiva del campionato, Sibilia risponde che in virtù della proroga delle scadenze al 2 agosto esiste ancora un piccolissima possibilità di giocare. Parole del presidente della Lnd che ha comunicato in forma ancora ufficiosa la chiusura anticipata della stagione in quarta serie a causa dell’emergenza sanitaria. Il dubbio, però, rimane in prospettiva futura e riguarda il prossimo campionato: in assenza del vaccino al Covid e in vigenza di un protocollo da osservare, come faranno a riprendere vita le categorie minori. Un dubbio lecito anche perché la prossima stagione non è cosi lontana nel tempo.

In questo senso ed in attesa che arrivino conferme, si può dire siano stati dei profeti facili i presidenti dell’Agnonese Colaizzo e del Vastogirardi Di Lucente quando in tempi non sospetti affermarono che il campionato era praticamente chiuso, difficile da riprendere. Discorso a parte merita il Campobasso ed il suo amministratore Mario Gesuè: anch’egli ha dichiarato da subito che riprendere le ostilità sarebbe stato penalizzante per le tante società di serie D da un punto di vista finanziario. Ma le ambizioni a Gesuè e la sua voglia di rilancio non sono state minimamente scalfite dall’emergenza sanitaria in atto. L’amministratore rossoblu continua ad affermare che la sua società lotterà per far rispettare il blasone e la forza anche economica del club. Gesuè in una conversazione informale afferma chiaramente che il Campobasso merita la categoria superiore. Che ben vengano le ambizioni di raggiungere il professionismo anche se ad oggi, in assenza di qualsiasi ufficialità da parte dei vertici del calcio italiano, potrebbe rimanere ignota ai più la strada che il Campobasso vorrà provare a battere per raggiungere la categoria superiore.