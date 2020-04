Fase 2, parrucchieri e estetisti chiusi fino al primo giugno. Calenda: lavoriamo per trovare una soluzione

Una falsa partenza. Così la consigliera regionale Filomena Calenda ha definito il nuovo decreto varato dal Consiglio dei ministri. In particolare la Calenda si è soffermata sulla situazione dei parrucchieri e degli estetisti che riapriranno il primo giugno. “Da due mesi hanno abbassato le saracinesche e dovranno attendere ancora trenta giorni prima di vedere uno spiraglio. Stiamo lavorando per trovare soluzioni alternative per sostenere la categoria – ha annunciato – Se il governo nazionale ha deciso di lavarsene le mani, la Regione si farà carico del problema e non abbandonerà i propri concittadini in un momento così delicato”.