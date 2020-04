Coronavirus, nessun nuovo contagio. Sale invece a 51 il numero delle persone guarite

Nessun nuovo caso positivo, oggi in Molise dai 108 tamponi in più processati rispetto a ieri. 5482 quelli eseguiti dall’inizio dell’emergenza, di cui 5186 negativi, 296 positivi.

Complessivamente i casi attualmente positivi sono fermi da ieri a 199, di cui 170 in provincia di Campobasso, 46 in quella di Isernia, 8 da altre regioni.

Un nuovo guarito di Filignano che porta così a 51 il numero complessivo delle persone guarite.13 quelle ricoverate al Cardarelli, di cui 12 a Malattie infettive e una in Terapia intensiva. 371 i pazienti in isolamento domiciliare, 12 quelli in sorveglianza. 21 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza.