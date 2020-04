Buoni alimentari, l’amministrazione comunale di Castelbottaccio riapre i termini dell’avviso

L’amministrazione comunale di Castelbottaccio riapre i termini dell’avviso per i buoni alimentari. Il sindaco Nicola Marrone fa sapere alla cittadinanza che le domande per i buoni alimentari, previsti dall’ordinanza della Protezione civile n. 658/2020, possono essere di nuovo presentate fino al prossimo termine fissato per il 30 aprile. Tutte le amministrazioni comunali stanno provvedendo, in questo periodo, ad erogare i buoni alimentari, per fare fronte ai forti disagi che si sono venuti a presentare con l’emergenza sanitaria in atto. Oltre ai fondi ministeriale, anche la Regione Molise ha stanziato propri fondi al fine di rimborsare i fitti, per chi abita in immobili in locazione, e le bollette. Rimborsi che saranno gestiti sempre dai comuni, con apposito avviso pubblico. Sono misure di emergenza, per cercare di tamponare le situazioni più complesse, in attesa di programmi di rilancio economico, più strutturati.