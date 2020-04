Coronavirus, 4 nuovi positivi tra cui due migranti di un centro di accoglienza a Isernia. 3 persone guarite

Sale il numero dei contagiati in Molise. Oggi 4 in più su 164 tamponi processati nelle ultime ore. Si tratta di una persona di Campobasso, che è stata ricoverata in malattie infettive, 1 di Campochiaro (entrambi cluster noti) e due ospiti del centro di accoglienza per migranti il Geco a Isernia, asintomatici. Il Cat ha la sua sede in una palazzina di viale dei Pentri. La notizia ha destato un certo allarme in città e il sindaco d’Apollonio ha subito contattato i responsabili del Cat, che lo hanno informato che si tratta, appunto, di due giovani di colore. Inoltre hanno già collocato entrambi in isolamento e in quarantena, in due appartamenti separati dal resto dei migranti, una trentina circa, ospitati dal Cat. I due saranno seguiti dal medico responsabile della struttura, ma attualmente le loro condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione. In questo caso sono cluster nuovi su cui l’Asrem sta lavorando. Come ha detto il Direttore Generale dell’Asrem Oreste “il monitoraggio viene fatto sull’intera comunità dei migranti. I tamponi al momento effettuati al Geco sono tutti negativi tranne due. La struttura in cui sono ospitati i migranti positivi è stata avvisata, come anche la Prefettura, per le misure di isolamento”.

Da registrare altre tre guarigioni, si tratta di una persona di Campobasso, una di Montenero di Bisaccia e una di Campochiaro. Il numero dei guariti sale così a 50. I contagiati in Molise, dall’inizio dell’emergenza sono 296. Gli attualmente positivi sono 200, di cui 170 in provincia di Campobasso e 47 in quella di Isernia, 8 di altre regioni. I tamponi processati finora sono 5334. i ricoverati al Cardarelli salgono a 14: 13 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva. 204 i pazienti positivi isolati a domicilio: 179 asintomatici e 25 asintomatici dimessi. 21 le persone decedute per Covid 19 in Molise. Sono 374 i soggetti in isolamento 12 in sorveglianza