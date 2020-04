Sindaci dei piccoli comuni lamentano problemi di connessione con la rete Tim

I sindaci di 18 Comuni del Molise inseriti nel Programma di interventi infrastrutturali che renderà possibile i collegamenti in fibra ottica nelle ‘aree bianche’ in attuazione del decreto ‘Cura Italia’, lamentano problemi di natura tecnica relativi alla mancanza nei loro territori di una copertura totale della connettivita’ Tim. Si apprende da una nota diffusa dal presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone. I primi cittadini, inoltre, hanno evidenziato “la necessita’ di interventi tempestivi di completamento dei lavori, inizialmente eseguiti, riguardanti il collegamento dei cabinet esistenti, nonche’ l’avvio di lavori per nuovi accessi alla rete, affinche’ si riesca a garantire il loro funzionamento totale e la loro costante operativita’ a tutti i territori ed alle loro comunita’”. Micone ha segnalato questa esigenza a Tim, Agcom e Corecom Molise, “chiedendo di procedere a una preventiva interlocuzione con i sindaci interessati in modo da fronteggiare repentinamente alle problematiche ed esigenze reali dei territori, al fine di effettuare gli interventi infrastrutturali necessari per ottenere un’ottimale fruizione dei servizi”. “In un momento delicato e drammatico come quello che stiamo vivendo in cui ci siamo trovati nel centro di una pandemia che ha stravolto tutte le nostre certezze ed i nostri ritmi – ha evidenziato – connessioni internet e servizi di comunicazioni elettroniche sono diventati canali di comunicazione centrali ed indispensabili”.