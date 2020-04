Romagnuolo: a breve in aula la legge regionale per ricordare i martiri di Fornelli

In questa giornata il consigliere regionale Aida Romagnuolo ha voluto ricordare anche i martiri di Fornelli e la sua proposta di legge con cui ha chiesto l’istituzione di una Giornata regionale da celebrare ogni anno nel giorno dell’eccidio, il 4 ottobre. Attraverso questa proposta di legge – già calendarizzata per essere discussa in consiglio regionale – sarà interessata anche l’Ufficio scolastico del Molise, “affinché – ha spiegato la Romagnuolo – si porti alla conoscenza dei nostri studenti che quella fu una delle pagine più memorabili e nello stesso tempo tragiche della nostra storia regionale, intrisa di coraggio e amore verso il Molise e l’Italia. Quegli uomini, con il loro eroismo e il loro sacrificio – ha concluso il consigliere regionale – ci garantirono la libertà e la democrazia”. La Romagnuolo l’anno scorso aveva anche chiesto la commutazione da bronzo in oro della medaglia conferita ai Martiri e al comune Fornelli.