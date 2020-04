“Riaprire i reparti soppressi negli ospedali molisani”, comitato civico scrive a Mattarella

Il Comitato ‘In seno al problema’ di Isernia scrive al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere “il ripristino della funzionalità di tutti i reparti e di tutti i servizi, in tutti i presidi ospedalieri della regione Molise, negli ultimi anni accentrati al Cardarelli di Campobasso”. Il Comitato, nato in seguito al dimensionamento dell’ospedale di Isernia, nella nota a Mattarella riferisce anche di “una lettera-denuncia di 7 primari (pubblicata il 9 aprile scorso), tutti di branca chirurgica, relativa alla situazione attuale della sanita’ pubblica molisana. Fanno rilevare la mancata operativita’ per patologie che espongono a rischio la popolazione”.