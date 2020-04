Prevenzione del contagio da Coronavirus, un nuovo appello del sindaco di Trivento Pasquale Corallo

Il Comune di Trivento, con una popolazione di quasi 5mila abitanti, è senza nessun caso di Coronavirus. Un dato che non è passato inosservato ed evidenziato anche dalla cronaca nazionale. Un dato importante e che il sindaco Pasquale Corallo vuole continuare a preservare, inoltrando un nuovo messaggio alla popolazione, “come ho già fatto in altre occasioni e per le festività pasquali – comunica il primo cittadino – anche per queste ricorrenze nazionali del 25 aprile e del 1° maggio, chiedo un ulteriore sforzo ai nostri concittadini residenti e non. Continuiamo ad attenerci alle regole, restiamo a casa, un invito che rinnovo anche ai familiari lontani per lavoro o per qualsiasi altro impegno. Rispettando le regole – aggiunge Corallo – abbiamo ottenuto finora un risultato più che incoraggiante e non ci possiamo permettere di vanificare il grosso sacrificio, fatto di non poche privazioni. Mi sento di ringraziare voi tutti cittadini – conclude il sindaco Corallo – le attività imprenditoriali che hanno garantito i servizi e beni indispensabili, e un ringraziamento particolare va al presidente della Residenza per anziani, Sant’Antonio di Padova, Alberto Meo, per aver applicato si da subito tutte le prescrizioni ministeriali, preservando l’incolumità degli ospiti e degli operatori. Un grazie di nuovo a tutti – chiude Corallo – per quanto sostenuto e per i sacrifici di domani, insieme ce la faremo”. L’amministrazione comunale, sempre in merito alle disposizioni anti Coronavirus, ha annullato il mercato di domenica 3 maggio.