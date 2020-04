Paglione: tutti negativi i tamponi effettuati alla casa di riposo di Capracotta

Sono risultati tutti negativi i tamponi disposti dall’Asrem nella Casa di Riposo di Capracotta. La notizia è stata resa nota dal sindaco, Candido Paglione. “Complessivamente sono 71 i tamponi effettuati e processati – ha detto il primo cittadino – il dato certifica il buon lavoro che, tutti insieme, abbiamo fatto dall’inizio dell’emergenza. Siamo stati, infatti, estremamente rigorosi nelle misure di prevenzione adottate”. Paglione ha voluto ringraziare “la direzione, i medici e tutto il personale della Casa di Riposo per l’ottimo lavoro svolto per difendere la salute dei nostri anziani in questo difficile momento”. Un pensiero, infine, il sindaco lo ha rivolto “ai familiari degli anziani, perché hanno compreso l’importanza delle misure di protezione che abbiamo messo in atto da due mesi. Adesso non dobbiamo abbassare la guardia – ha concluso – e proseguire, cosi’, fino a quando non ci saranno chiari segnali di un deciso miglioramento della situazione epidemiologica”.