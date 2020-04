Negozi e cimiteri chiusi, Campobasso si ferma. Forze dell’ordine a verificare il rispetto delle misure di contenimento

La giornata è di quelle che invogliano ad uscire, per andare al mare, magari o a fare un pic nic all’aria aperta. Un 25 aprile con il sole, con un clima primaverile ma che quest’anno deve essere trascorso in casa, lontano da amici, parenti perché le restrizioni legate alle misure di contenimento da coronavirus sono ancora in vigore, fino al 3 maggio, quando alcune di queste restrizioni dovrebbero essere alleggerite. Per la prima volta, da molti anni a questa parte, tutte le attività commerciali di Campobasso sono rimaste chiuse, ad eccezione di farmacie, tabaccai ed edicole, per effetto dell’ordinanza emanata dal sindaco Gravina. Chiusi anche i cimiteri di contrada san Giovanni e di santo stefano. Una città dunque completamente serrata. A vigilare, le forze dell’ordine, con posti di blocco in entrate ed uscite del capoluogo. Dall’alto, un elicottero a perlustrare la città per scovare eventuali trasgressori.

In una Campobasso deserta c’è comunque qualcuno che è uscito di casa per fare una passeggiata, o fare jogging. Pochissime le auto in circolazione, fermate puntualmente dalle forze dell’ordine per controllare le autodichiarazioni da esibire.

E se oggi, la città si è fermata completamente, non è stato così ieri, quando, davanti ai supermercati si sono formate lunghe file di clienti, in attesa di poter fare acquisti. Sembrava quasi una giornata normale, con le auto in circolazione e corso Vittorio Emanuele che è tornato timidamente ad animarsi. Tra la gente c’è voglia di tornare alla normalità. Ma così non sarà per molto tempo ancora. Sarà necessario continuare a rispettare tutte quelle regole utili ad evitare il diffondersi del contagio. E anche se i dati sono incoraggianti, è ancora presto per cantare vittoria. Mai abbassare la guardia, il percorso per uscire definitivamente dall’emergenza è ancora lungo.