Coronavirus: 3 nuovi positivi e un’anziana ospite della casa di riposo di Cercemaggiore deceduta. Record di tamponi in una giornata: 376

L’emergenza Coronavirus. Da registrare, oggi, 3 nuovi casi positivi su 376 tamponi processati e un’anziana di 90 anni della casa di riposo di Cercemaggiore deceduta nel paese e residente fuori regione. Nel complesso sono 21 i deceduti per covid 19, I tre nuovi contagiati di oggi, tutti cluster noti, sono 1 di Campobasso, uno di Termoli e uno di Montenero di Bisaccia, sale dunque a 292 il numero dei positivi in Molise dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono invece 198, di cui 171 della provincia di Campobasso e 45 di quella di Isernia, 9 di fuori regione. Sale a 21 il numero dei deceduti (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia E 2 di fuori regione). Processati 5170 tamponi dall’inizio dell’emergenza. Restano 47 i guariti complessivamente, 34 della provincia di Campobasso e 5 della provincia di Isernia, 8 di fuori regione. E sono sempre 13 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 12 in malattie infettive (8 della provincia di Campobasso e 4 di quella di Isernia) e 1 in terapia intensiva (della provincia di Isernia). 204 i pazienti positivi isolati di cui 178 asintomatici a domicilio e 26 asintomatici dimessi in attesa di tampone che ne attesti la guarigione. 374 le persone in isolamento a casa e 12 in sorveglianza.

Con i 376 tamponi processati oggi si è registrato il record di esami effettuati un una giornata.

Da considerare che molti tamponi sono stati fatti su ospiti e operatori di case di riposo.

Di seguito i dati riportati dall’Asrem

Aggiornamenti Coronavirus in Molise

Casi positivi complessivi: 292 – 221 Prov Cb e 53 prov is – 19 altre regioni

Casi attualmente positivi (senza i deceduti, i guariti e i dimessi asintomatici): 199 – 171 Prov. Cb – 45 Prov Is – 9 altre regioni

Tamponi effettuati: 5170

Ricoverati al Cardarelli: 13

– Malattie infettive: 12 (8 prov Cb e 4 prov. Is)

– Terapia intensiva: 1 (prov Is)

– Terapia subintensiva: 0

Positivi isolati: 204 (5 altra regione)

– Asintomatici a domicilio: 178 (137 prov Cb, 36 prov Is) 5 altre regioni

– Asintomatici dimessi in attesa di tampone per la guarigione: 26 – 24 Prov Cb – 2 Prov Is

Pazienti guariti: 47 – 34 Prov Cb– 5 prov Is – 8 altra regione

Casi in privati accreditati (Neuromed): 7 – 4 molisani (2 Is, 1 Mirabello, 1 Campobasso) e 3 di altre Regioni

Deceduti: 21

Soggetti in Isolamento : 374

Soggetti in sorveglianza: 12

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 31

Scorporati di guariti, deceduti e asintomatici dimessi

67 – Campobasso

20 – Termoli

17 – Cercemaggiore

13 – Belmonte del Sannio

9 – Agnone

7 – Baranello

6 – Isernia, Riccia

5 – Poggio Sannita

4 – Filignano, Montenero di Bisaccia

3 – Campochiaro, Ferrazzano, Pozzilli (ricoverati in casa di cura)

2 – Bojano, Campolieto, Castelpetroso, Larino, Mirabello Sannitico, Montagano, Ripalimosani, Venafro, Vinchiaturo

1 – Carovilli, Guardiaregia, Jelsi, Petacciato, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Scapoli, Toro