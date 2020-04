Campobasso, festa della Liberazione celebrata ai tempi del Coronavirus

Un 25 aprile diverso, quello celebrato oggi in tutta Italia per ricordare la liberazione, 75 anni fa, dal nazifascismo. Diverso perché cada in un momento difficile e tragico per il nostro Paese che ancora combatte con un nemico invisibile, qual è il Cornoavirus. E allora, oggi in occasione dell’importanza ricorrenza, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel suo messaggio ha ricordato che oggi sia necessario “dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a una azione di rilancio e di rinnovata capacita’ di progettazione economica e sociale. A questa impresa siamo chiamati tutti”, ha esortato il Capo dello Stato. A Campobasso cerimonia davanti al monumento ai caduti dove è stata posta la corona d’alloro. Un momento di riflessione su quella che era l’Italia 75 anni fa e sull’Italia di oggi, chiamata ad uno scatto d’orgoglio e di forza per rialzarsi per incamminarsi sulla strada della rinascita e della ripresa, sociale ed economica.

Qualcuno ha preferito esserci, per seguire a distanza la breve cerimonia, mentre dai balconi sventolavano le bandiere tricolori. Un segnale di speranza e di forza di un popolo che non si è arreso 75 anni fa e che non lo farà neppure oggi. Nonostante tutto.