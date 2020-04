Coronavirus, tre nuovi positivi e un’anziana di 90 anni della casa di riposo di Cercemaggiore deceduta

L’emergenza Coronavirus. Da registrare, oggi, 3 nuovi casi positivi su 295 tamponi processati e un’anziana di 90 anni della casa di riposo di Cercemaggiore deceduta nel paese e residente fuori regione. Nel complesso sono 21 i deceduti per covid 19, I tre nuovi contagiati di oggi, tutti cluster noti, sono 1 di Campobasso, uno di Termoli e uno di Montenero di Bisaccia, sale dunque a 292 il numero dei positivi in Molise dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono invece 198, di cui 171 della provincia di Campobasso e 45 di quella di Isernia, 8 di fuori regione. Sale a 21 il numero dei deceduti. Processati 5089 tamponi, al momento. Restano 47 i guariti complessivamente, 34 della provincia di Campobasso e 5 della provincia di Isernia, 8 di fuori regione. E sono sempre 13 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 12 in malattie infettive (8 della provincia di Campobasso e 4 di quella di Isernia) e 1 in terapia intensiva (della provincia di Isernia). 204 i pazienti positivi isolati di cui 178 asintomatici a domicilio e 26 asintomatici dimessi in attesa di tampone che ne attesti la guarigione. 379 le persone in isolamento a casa e 16 in sorveglianza.