Coronavirus, quattro nuovi casi positivi e sei persone guarite con doppio tampone

Sono quattro oggi i nuovi casi positivi da Covid 19 in Molise. Uno a Campobasso, un giovane di Termoli che non aveva rispettato il divieto di incontrare persone fuori regione, uno a Baranello e Belmonte del Sannio. In questo caso si tratta di un paziente della casa di riposo Tavola Osca di Agnone.

4.794 i tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza, 232 in più rispetto a ieri.196 sono le persone attualmente positive, di cui 168 della provincia di Campobasso, 45 di quella di Isernia, 9 di fuori regione. Complessivamente sono 289 i tamponi positivi. Sei i guariti con doppio tampone di cui 4 di Campobasso, 1 di Riccia e Venafro. 13 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 12 a Malattie infettive, con un ricovero in più. Si tratta di un paziente già positivo di un cluster noto di Baranello. A Terapia intensiva resta un solo ricoverato.

Intanto aumenta il numero dei guariti: passati a 47, di cui 34 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia, 8 di altre regioni. Sono 379 le persone in isolamento domiciliare, 16 in sorveglianza. 20 i decessi dall’inizio dell’emergenza.