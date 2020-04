Coronavirus, Campobasso piange Enzo Cocca e Tonino Bussone

E’ la vittima più giovane mietuta dal Covid-19. Enzo Cocca avrebbe compiuto 60 anni a giugno. Da qualche settimana aveva cominciato la sua lotta contro il Coronavirus che lo aveva assalito a metà marzo. Lo aveva fato in modo aggressivo, tanto da richiederne quasi subito il trattamento della terapia intensiva.

Enzo era uno sportivo, da quando era ragazzo. Nelle ultime ore in rete circolano le foto di chi lo ha conosciuto, avuto come compagno di squadra e come amico.

La foto in bianco e nero delle elementari, come si faceva fino all’arrivo degli smartphone. Una generazione, quella di Enzo, che a Campobasso in qualche modo ha intrecciato i rapporti: a scuola, in piazzetta negli anni ’80. In piscina con gli amici della scuola di nuoto e in una delle tante squadre locali, in maglia verde con Enzo, quello che diventerà suo cognato Antonio Gianfelice, Pierpaolo Nagni, Franco Ortuso e tanti altri volti noti.

Noto come il suo, che aveva sposato la figlia di Concetta, titolare della frequentatissima trattoria del centro storico. Qui assieme alla moglie Lucia in una foto scattata a Capracotta con i figli Angelo e Giorgia.

Un uomo gentile e generoso, sempre sorridente e disponibile a tendere una mano anche nel suo studio di commercialista.

Stava per vincere la battaglia, dicono affranti anche dal Cardarelli, e due giorni fa sembrava vicina l’uscita dal tunnel. Poi un inatteso peggioramento e il sorriso di Enzo si è spento per sempre.

E la città, incredula per la morte di Enzo Cocca, si è trovata difronte ad un’altra notizia inattesa: la scomparsa di Tonino Bussone, indimenticabile e indomito uomo di sport. Era uscito dal Cardarelli negativo al test, dopo aver contratto il virus. Qualche settimana dopo il cuore non ha retto. Ci piace ricordarlo con questa foto per il modo sorridente e allegro con cui salutava. Enzo e Tonino mancheranno a tutti.