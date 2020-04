Telemolise, boom di ascolti: nell’ultimo mese telespettatori raddoppiati

I dati appena pubblicati dall’Auditel e riferiti al mese di marzo segnalano un sorprendente aumento degli ascolti per Telemolise.

In un confronto nazionale con le altre tv, se in parte è vero che la permanenza forzata in casa e l’attenzione sul tema pandemia hanno fatto registrare ovunque ascolti più elevati, gli incrementi in percentuale per Telemolise sono straordinari e unici in Italia.

Nell’arco delle 24 ore infatti la nostra emittente segna il raddoppio dei telespettatori (+100 per cento) mentre le altre tv locali delle altre regioni italiane registrano incrementi medi tra il 20 e il 50 per cento. In alcune fasce orarie Telemolise fa registrare un vero e proprio record di ascolti. In particolare tra le 18 e le 20.30 ottiene un aumento del 350 per cento e al mattino, tra le 7 e le 9, del 250 per cento. Balzo in avanti anche per la seconda rete del gruppo, Telemolise 2, che fa segnare un aumento medio del 60 per cento.

Tra l’altro l’incremento degli ascolti di Telemolise è cominciato nel mese di gennaio, prima dunque dell’emergenza legata al coronavirus. L’aumento dei telespettatori in questa fase conferma ancora una volta il ruolo fondamentale della tv locale anche nei momenti difficili della nostra storia.