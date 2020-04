Coronavirus, deceduto noto commercialista campobassano di 60 anni. Nessun nuovo contagio e due guariti

Aggiornamenti relativi al Coronavirus. Purtroppo oggi si registra un decesso, si tratta Enzo Cocca, di 60 anni, di Campobasso che era ricoverato da oltre un mese in Terapia intensiva al Cardarelli. Era un noto commercialista. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte, un peggioramento improvviso. la notizia si è diffusa in città, dove era molto conosciuto e apprezzato. Lascia la moglie e due figli. Si tratta del paziente più giovane deceduto fino ad oggi. In totale sono morte di covid 20 persone. Oggi nessun nuovo caso su 226 tamponi processati. Da registrare due nuovi guariti: un operatore della Gea Medica della provincia di Isernia e un anziano ospite della casa di riposo di Cercemaggiore. I guariti complessivamente salgono così a 40, 28 della provincia di Campobasso e 4 di quella di Isernia. Processati, dall’inizio dell’emergenza 4478 tamponi. Gli attualmente positivi sono 199 in Molise, la maggior parte sono a casa. Sono 203, di cui 178 asintomatici a domicilio e 25 dimessi in attesa del tampone che attesti la guarigione. Ricoverati al Cardarelli al momento sono 14, di cui 13 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva

32 i comuni dove si registra almeno un positivo. Il numero maggiore a Campobasso con 69 contagiati attualmente.

Aggiornamenti Coronavirus in Molise

Casi positivi complessivi: 284 – 215 Prov Cb e 51 prov is – 18 altre regioni

Casi attualmente positivi (senza i deceduti, i guariti e i dimessi asintomatici): 199 – 171 Prov. Cb – 44 Prov Is – 9 altre regioni

Tamponi effettuati: 4478 (+226)

Ricoverati al Cardarelli: 14

– Malattie infettive: 13 (9 prov Cb e 4 prov. Is)

– Terapia intensiva: 1 (prov Is)

– Terapia subintensiva: 0

Positivi isolati: 203 (6 altra regione)

– Asintomatici a domicilio: 178 (137 prov Cb, 35 prov Is) 6 altre regioni

– Asintomatici dimessi in attesa di tampone per la guarigione: 25 – 23 Prov Cb – 2 Prov Is

Pazienti guariti: 40 (+2) – 28 Prov Cb– 4 prov Is – 8 altra regione

Casi in privati accreditati (Neuromed): 7 – 4 molisani (2 Is, 1 Mirabello, 1 Campobasso) e 3 di altre Regioni

Deceduti: 20 (+1 oggi)

Soggetti in Isolamento : 385

Soggetti in sorveglianza: 23

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 32

Scorporati di guariti, deceduti e asintomatici dimessi

69 – Campobasso

18 – Cercemaggiore, Termoli

11 – Belmonte del Sannio

9 – Agnone

7 – Riccia

6 – Baranello, Isernia

5 – Poggio Sannita

4 – Filignano , Montenero di Bisaccia,

3 – Campochiaro, Ferrazzano, Pozzilli (ricoverati in casa di cura), Venafro

2 – Bojano, Campolieto, Castelpetroso, Larino, Mirabello Sannitico, Montagano, Petacciato, Ripalimosani, Vinchiaturo,

1 – Carovilli, Forlì del Sannio, Guardiaregia, Jelsi, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Scapoli, Toro