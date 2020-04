400 mascherine donate alle forze dell’ordine: il gesto di un giovane professionista di Campobasso

Share on Twitter

Circa 400 mascherine lavabili e riutilizzabili, donate alle Forze dell’Ordine da un giovane professionista molisano, Francesco Ludovico, che alla sua attività di esperto di marketing da alcuni anni ha affiancato un brand di moda. I dispositivi di protezione sono stati consegnati a Campobasso nelle mani dei vertici della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Penitenziaria e delle Case Circondariali. Un gesto simbolico ma denso di emozione per il giovane donatore, figlio di un “collega” appartenente alle Forze dell’ Ordine scomparso recentemente, dopo aver servito lo Stato per 40 anni.

Ludovico ha raccolto le sue emozioni in una lettera consegnata insieme alle mascherine.

“E’ difficile esprimere con una lettera lo stato d’animo di un cittadino, professionista e papà” Sicuramente sono le stesse emozioni che accomunano tutto il popolo italiano – ha scritto il giovane professionista– “La nostra vita è stata stravolta, viviamo chiusi in casa con i nostri bambini col terrore di essere contagiati da un mostro invisibile ma letale, la nostra vita sociale è in stand-by, gli affetti congelati e le abitudini mutate”

“Sono state stravolte le vite delle forze dell’ordine – prosegue Ludovico – che nella normalità svolgevano il loro lavoro in maniera encomiabile sotto il sole, la pioggia ed il vento, festività e ricorrenze varie con lo scopo di rendere il mondo migliore. “Adesso ancora più di prima – scrive il giovane professionista – in prima linea ci siete voi, assieme a tutti i medici, paramedici ed i dipendenti del settore alimentare e logistico”.

“Voi siete coloro i quali rispondono sempre “presente” alla chiamata della propria nazione, le persone su cui poter fare affidamento! Uomini e donne che sottraggono tempo alla propria famiglia per dedicarne agli altri, ma questo le vostre famiglie lo sanno bene e per questo vi reputano i loro supereroi. Questo dev’essere per voi motivo d’orgoglio quando tornate a casa e guardate negli occhi i vostri famigliari.

Vinceremo insieme questa guerra e questo mio piccolo contributo lo dono col cuore affinchè vi aiuti a difendervi da questo mostro invisibile”, conclude Ludovico.

“da soli si va veloce ma insieme si va più lontano. Grazie per tutto quello che fate ogni giorno, e grazie a voi sicuramente andrà tutto bene”

Le mascherine sono state consegnate nelle mani di:

COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI CAMPOBASSO : Colonnello Emanuele GAETA

QUESTORE CAMPOBASSO : Dott. Giancarlo CONTICCHIO

VICE QUESTORE AGGIUNTO : Dott. Vincenzo FRANCARIO

DIRETTRICE SCUOLA POLIZIA CAMPOBASSO : Primo Dirigente Dott.ssa Valeria MOFFA

DIRETTRICE CASA CIRCONDARIALE CB : Dott.ssa Rosa La Ginestra

COMANDANTE POLIZIA PENITENZIARIA : Commissario Dott.ssa Roberta CALCUTTA

ISPETTORE SUPERIORE POLIZIA PENITENZIARIA Cesare PIETRANGELO