Ludoteche e parchi gioco a rischio chiusura, i gestori: necessario un intervento della Regione

Senza un aiuto concreto le ludoteche e i parchi gioco saranno costretti a chiudere, mettendo ancor più in difficoltà le famiglie che avevano trovato in queste strutture un valido punto di riferimento. Le ludoteche saranno le ultime a riaprire, per questo occorre un finanziamento a fondo perduto, in modo che possano andare avanti fino al ritorno alla normalità, fornendo ancora un servizio essenziale ai bambini e ai loro genitori. Questo, in sintesi, l’appello che i gestori della varie ludoteche rivolgono al presidente della Regione Donato Toma. Di seguito il testo della lettera-appello inviata al governatore:

“Ci siamo uniti in un unico gruppo comprendente le ludoteche e i parchi gioco della nostra regione.

Questo tipo di strutture si è evoluto negli ultimi anni e ha rappresentato per molte famiglie un luogo dove grandi e piccini hanno avuto la possibilità di condividere del tempo di qualità, festeggiare eventi o affidare i propri bambini.

Lavorando con e per i bambini, le nostre attività hanno chiuso i battenti insieme a quelli delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria, e apriranno, SE APRIRANNO, come ultime! Questo a causa della difficoltà di assicurare la distanza di sicurezza tra i bambini!

Spesso ci capita, nei provvedimenti post Covid-19, di ricercarci tra le categorie, ma ludoteche e parchi gioco non rientrano in nessuna di esse , per cui spesso non sappiamo come e se verremo mai regolamentati e soprattutto tutelati e aiutati concretamente !!

L’unico modo per restare in piedi è essere sostenuti, usufruire di finanziasementi a fondo perduto che ci possano far resistere fino a quando non solo il Governo ci permetterà di riaprire, ma fino a che le famiglie tornino a quella serenità che possa dirigerli verso le abitudini che avevano prima del Coronavirus.

Ringraziandola per l’attenzione le porgiamo cordiali saluti, nell’attesa di un riscontro”

Un mondo da favola (Luca e Vale) ludoteca parcogiochi sala feste Isernia

L’isola del tesoro srls Campobasso

Ludoteca il Mondo Incantato Campobasso

Ludoteca Gioca e crea Termoli

A.S.D HAKUNA MATATA Termoli

Ludoteca AniMatti Campobasso

A.S.D. GONFIABILANDIA PARK Termoli

ASILO NIDO E LUDOTECA “I PULCINI” Campobasso

Ludoteca Amélie fantasyworld Isernia

associazione culturale

HAKUNA MATATA Frosolone

La Bacchetta Magica Isernia

Ludoteca Mini Club Baby’s World Campobasso

US ACLI Birba Park Bojano