LBA conference call per trovare nuove idee per la prossima stagione

Lunga riunione per la Lega Basket serie A, tanti i tempi affrontati: giocare o non giocare a porte chiuse, questione allenamenti, stranieri da impiegare nella prossima stagione e slittamento delle iscrizioni. La Lega avrebbe formato una Commissione che insieme al CONI valuti le eventuali misure di sicurezza per la ripresa degli allenamenti e un’ipotetica data di ripartenza del campionato. Inoltre, durante la conference call, si sarebbe ipotizzato una diminuzione degli italiani obbligatori nella prossima stagione. Questo per innalzare il livello della competizione, visto che la qualità attuale dei giocatori non sarebbe adeguato. Mentre le iscrizioni al prossimo campionato potrebbero slittare al 31 luglio rispetto al 30 maggio. Queste ad oggi sono solo indiscrezioni, le parti proseguiranno a confrontarsi per trovare una soluzione adeguata per tutelare la saluta delle parti coinvolte.