Emergenza sanitaria, i volontari del SAE 112 hanno una loro sede. Nell’ambito del Centro Operativo Comunale, il SAE 112, che sta per “Sistema Assistenziale Europeo” è stata riconosciuta come associazione di volontariato attiva per il territorio, in questa fase di emergenza da epidemia Covid- 19. Per tale motivo, l’amministrazione comunale ha concesso dei locali di proprietà, presso il Centro polifunzionale di corso Beniamino Mastroiacovo, come sede operativa dei volontari. L’associazione, ricordiamolo, garantisce assistenza alla popolazione, fornendo dei servizi essenziali, quali la consegna dei farmaci a domicilio, per persone inferme, anziani, diabetici, dializzati, e la consegna della spesa alimentare a domicilio. Inoltre, i volontari sono preposti al regolare afflusso dei cittadini presso gli sportelli di Poste italiane. Il contatto operativo del SAE 112 è il 320.7522322, e sempre per il Centro Operativo Comunale, rispondono anche il sindaco Pasquale Corallo al 338.7451632 e il vice sindaco Sandra Stinziani, 3391208905-3923879615. L’associazione SAE 112 Onlus, con sede a Termoli e presieduta da Matteo Gentile, di cui la sezione di Trivento fa parte, è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata con lo scopo di assistere il cittadino in condizioni svantaggiate. L’Associazione è stata fondata da un nutrito gruppo di professionisti e tecnici specializzati molisani, con il dichiarato intento di costituire il punto di congiunzione tra il mondo del volontariato e gli Enti pubblici. Il SAE 112 impegna la totalità dei fondi raccolti per le attività assistenziali realizzate nell’ambito della Protezione civile.