Approvata la legge di stabilità. La Regione mette in vendita la sede di Roma per 1,2 milioni di euro

Con 12 voti favorevoli, quelli della maggioranza di centrodestra, 8 contrari, quelli del M5S e PD, e un astenuto, l’ex Governatore Michele Iorio, il Consiglio regionale del Molise ha approvato la legge di stabilità regionale. Diventa quindi definitiva l’abrogazione della incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale. Quest’ultimo uno dei tempi più controversi che hanno animato un dibattito incandescente tra maggioranza e opposizione.

Sul piano degli interventi tecnici, la Legge di stabilità è intervenuta su una serie di settori specifici definendo una serie di interventi che si dispiegheranno durante l’anno in corso. Vediamo di cosa si tratta.

Per le comunità montane, enti in liquidazione, è stata disposta la possibilità di coprire posti disponibili in altre amministrazioni pubbliche con personale proveniente proprio daglle Comunità stesse che si avviano quindi all’estinzione. Confermate le dotazioni finanziarie per gli enti dipendenti della Regione. Sul piano dei mutui è stato disposto un piano di ristrutturazione per contenere gli oneri da essi derivanti.

Scompare la sede della Regione Molise a Roma. E’ stata disposta la sua alienazione per un valore complessivo di 1milione e 200mila euro. Messi in vendita anche i terreni dell’ex interporto per un valore di 6 milioni di euro, l’ex frigo-macello e l’ex centrale del latte. Il valore complessivo delle alienazioni è di circa 14 milioni di euro.

Si avvia a completamento anche la liquidazione degli enti provinciali per il Turismo.

Sul fronte Coronavirus la legge di stabilità ha previsto lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per il sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Ulteriori interventi presenti nella legge riguardano lo sport, la fauna selvatica e i tartufi,l’esercizio delle attività sanitarie e il commercio. Interventi anche in materia di edilizia e trasporti.

Approvati quindi il Documento di programmazione economica e finanziari e la legge di stabilità, il consiglio è partito con la maratona che porterà all’approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso. Il consiglio ha anche approvato con 19 voti favorevoli e 2 contrari un ordine del giorno che prevede la destinazione alle fasce più deboli della popolazione le risorse derivati dal risparmio ottenuto sulla riduzione di spesa degli organi istituzionali della regione.