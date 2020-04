Pescara Calcio successo per il contest “Disegna la Maglia Special del Delfino”

Il Pescara calcio ha lanciato durante il periodo di quarantena l’iniziativa “Disegna la Maglia Special del Delfino”. Nato come un semplice gioco per bambini, il contest ha raccolto fin da subito molte adesioni. Sulla pagina Facebook del club di Serie B sono stati caricati tutti i disegni dei piccoli partecipanti. Le migliori 4 ( quelle che hanno ricevuto più Like), più una scelta dalla giuria, hanno partecipato alle selezione finale. Luigi D’Agostino è stato il vincitore del contest, la sua maglia prenderà forma e sarà realizzata per essere indossata dai calciatori del Pescara calcio nei pre-gara delle partite di campionato appena tutto potrà ricominciare.