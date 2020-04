Montaquila. Ricci: le misure del governo inutili per le imprese, peggiorano solo la situazione

Sugli aiuti ai comuni il Governo è stato efficiente: i soldi per aiutare le famiglie bisognose sono arrivati subito, ma sui progetti messi in campo a sostegno delle imprese il premier Conte ha senz’altro deluso le aspettative. I prestiti alle aziende – solo per fare un esempio – l’unico effetto che possono produrre è quello di indebitarle ulteriormente. Questo in sintesi il parere di Marciano Ricci – nella doppia veste di sindaco di Montaquila e imprenditore – rispetto alle misure pensate dal governo per rilanciare l’economia.

Anche gli assegni da 600 euro destinati alle partite Iva non convincono affatto Ricci. A suo avviso con queste somme al massimo si riesce a pagare l’affitto. Occorre ben altro per voltare pagina, dice ancora l’imprenditore di Montaquila, non ci si può indebitare solo per pagare le tasse, in questo modo molte aziende moriranno.