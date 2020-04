“Distanti ma uniti, il Basket Venafro è famiglia”, intervista ad Arturo Mascio

Un video bellissimo ed assai suggestivo per la gioia di piccoli e grandi (è proprio il caso di dirlo, vista l’età dei praticanti) del Basket Venafro. Il suo titolo è “Distanti ma uniti – Il Basket Venafro è famiglia” e mostra palleggi, tecnica, sorrisi e tanto divertimento, ma anche momenti di vita domestica come l’impasto della donna per il pane casareccio dato il periodo e l’anziano che non disdegna di cimentarsi in un tiro a canestro, tra l’altro riuscito. Ne sono protagonisti in molti, d’ambo i sessi e di ogni età, come sottolinea una delle “anime storiche” della pallacanestro venafrana, il coach Arturo Mascio. “Trattasi di video fatto con la partecipazione di tutta la grande famiglia del Basket Venafro -spiega il tecnico- dai più piccoli del minibasket ai più grandi, passando per i genitori. Quest’anno abbiamo formato anche un nuovo gruppo di allenamento costituito proprio da mamme e papà, passando dalle giovanili e sino alla prima squadra”. Programmi e prospettive per il futuro ? “Siamo pronti a ripartire appena sarà possibile -assicura Mascio che ricordiamo ha guidato il Basket Venafro anche nelle fortunate stagioni di B- per la una nuova stagione agonistica che rappresenterà il 44.mo anno di vita sociale ed agonistica”. Tutto pronto quindi nel Venafro Basket, come del resto in tutti gli altri settori della quotidianità locale e nazionale, per ripartire con nuovi slanci vitali non appena paure e preoccupazioni saranno alle spalle, forti del motto “Distanti ma Uniti” !

Tonino Atella