Coronavirus, i contagiati salgono a 283: un solo positivo su 278 tamponi e un guarito

Un solo caso positivo in più su 278 tamponi processati. Si tratta di una persona di Campobasso, legata a un cluster già noto e monitorato, fa sapere l’Asrem. Da registrare anche un nuovo guarito sempre del capoluogo. I positivi registrati finora in Molise sono 283. Gli attualmente positivi sono 214 senza considerare i guariti, gli asintomatici dimessi e i deceduti. In totale, dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 4097 tamponi.

Ecco i dati diffusi dall’Asrem:

Aggiornamenti Coronavirus in Molise

Casi positivi complessivi: 283 – 214 Prov Cb e 51 prov is – 18 altre regioni

Casi attualmente positivi (senza i deceduti, i guariti e i dimessi asintomatici): 214 – 181 Prov. Cb – 47 Prov Is – 11 altre regioni

Tamponi effettuati: 4097 (+198 mattina + 80) +278 tamponi

Ricoverati al Cardarelli: 22 (1 altre regioni)

– Malattie infettive: 20 (14 prov Cb e 5 prov. Is) 1 altre regioni

– Terapia intensiva: 2 (1 prov Cb, 1 prov Is)

– Terapia subintensiva: 0

Positivi isolati: 210 (7 altra regione)

– Asintomatici a domicilio: 185 (141 prov Cb, 37 prov Is) 7 altre regioni

– Asintomatici dimessi in attesa di tampone per la guarigione: 25 – 23 Prov Cb – 2 Prov Is

Pazienti guariti: 26 – 19 Prov Cb– 1 prov Is – 6 altra regione

Casi in privati accreditati (Neuromed): 7 : 4 molisani (2 Is, 1 Mirabello, 1 Campobasso) e 3 di altre Regioni

Deceduti: 18 – 4 Campobasso , 1 Monteroduni, 1 Montenero, 2 Termoli, 5 Cercemaggiore, 1 Belmonte del Sannio , 1 Agnone, 1 Campomarino (+ 2 fuori regione: Anziano di Sesto Campano morto allo Spallanzani e la dottoressa di Guglionesi deceduta a Chieti)

Soggetti in isolamento : 391

Soggetti in sorveglianza: 23

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 37

89 – Campobasso

28 – Cercemaggiore

35 – Termoli

14 – Belmonte

11 – Montenero di Bisaccia

9 – Agnone

7 – Baranello, Riccia e Isernia

5 – Pozzilli (Neuromed) di altre regioni , Poggio Sannita

4 – Campochiaro, Filignano , Venafro, Larino

3 – Campolieto, Ferrazzano, Montagano, Petacciato

2 – Bojano, Carovilli, Castelpetroso, Mirabello Sannitico, Ripalimosani, Toro, Ururi

1 – Campomarino, Castropignano, Forlì del Sannio, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Scapoli, Vinchiaturo