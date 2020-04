Casa di riposo Villa Anna, tutti negativi i 54 tamponi su ospiti e personale della struttura

Sono risultati tutti negativi i 54 tamponi effettuati agli ospiti e al personale della casa di riposo Villa Anna di Campobasso. “Le misure adottate sin dalla inizio dell emergenza dai nostri operatori che si possono definire eroi – ha sottolineato il gestore della struttura Diego Marcos – hanno salvaguardato tutti i nostri ospiti. Nonostante le forti restrizioni abbiamo fatto in modo di mantenere sempre attive le giornate nella struttura continuando dall’interno le nostre attività di musicoterapia, clownterapia e altri laboratori, oltre che a mantenere sempre vivi i rapporti tra gli ospiti e i loro familiari attraverso collegamenti video con tablet e smartphone. In questo periodo di emergenza – ha concluso – ciò che ci ha contraddistinto è stata la prudenza, via che continueremo a scegliere per proteggere i nostri ospiti, i più fragili ed anche i più colpiti dal Covid-19”.