Ripresa economica, Toma: un piano poderoso da 58 milioni di euro

Un piano da 58 milioni per sostenere la ripresa economica. E’ quello messo in campo dalla Regione, annunciato dal presidente Toma: «Abbiamo elaborato un piano di sostegno per famiglie, lavoratori e partite Iva e di rilancio per commercianti, artigiani e piccole e medie imprese senza precedenti nella storia della nostra regione – ha spiegato – 58 milioni di euro per ripartire: 45 per le attività produttive, 6,2 ai lavoratori, 3 per l’inclusione sociale, 2,9 per le famiglie, 1 per la sanità. Adesso la scelta è chiara: chi sostiene questo piano sta dalla parte del Molise. Chi è contro ne vuole il male”, ha concluso il governatore.