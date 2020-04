Regione, colpo di scena. Il presidente Toma nomina Tiberio assessore

Colpo di scena, stamattina, 20 aprile, in Consiglio regionale, convocato per avviare la sessione di Bilancio. Il presidente della Regione, Donato Toma, a sorpresa, ha nominato Maurizio Tiberio, suo consigliere economico, assessore. Una decisione che, a quanto pare, si è resa necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori del Consiglio regionale, in assenza della Giunta azzerata dal governatore.