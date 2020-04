La Fip alle prese con la questione Settore Squadre Nazionali

La Fip ha sospeso tutte le attività di ogni ordine e grado. Per il settore senior e professionistico si discute ancora sull’attuale stagione: assegnazione dello scudetto, gare post-season e stipendi. Intanto il Consiglio Federale dello scorso 15 aprile, si è confrontano sul Settore Squadre Nazionali, per affrontare la complessa materia della struttura delle competizioni, dalle categorie giovanili al massimo livello professionistico, e giungere a previsioni che possano trovare applicazione comunque non prima della stagione sportiva 2021/2022. Intanto la FIBA ha ufficializzato lo slittamento al 2021 del Torneo Preolimpico, ancora da definire la data. Slitta di un anno anche l’Europeo del 2021 che si svolgerà dal 1 al 18 settembre 2022 con uno dei gironi della prima fase confermato al Forum di Assago. Contestualmente è stata anche anticipata la finestra di qualificazione al Mondiale 2023 che anziché essere disputata a settembre 2022 si svolgerà ad agosto 2022 in fase di preparazione all’Europeo.