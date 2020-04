Isernia, gettoni di presenza dei consiglieri comunali alle famiglie bisognose

Emergenza Coronavirus a Isernia. Come già anticipato nella riunione in videoconferenza dei capi gruppo del 9 aprile 2020, sono tredici i consiglieri comunali di Isernia che hanno autorizzato la devoluzione dei loro gettoni di presenza, maturati nel 2020, a favore del fondo sociale per il fabbisogno delle famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza “corona virus”. Si tratta di: Antonelli Mario, Azzolini Salvatore, Bottiglieri Mino, Bruno Francesca, De Marco Giovanni, Di Luozzo Vincenzo, Di Pasquale Gianluca, Fabrizio Raimondo, Fantozzi Giovanni, Formichelli Rita, Mancini Giovancarmine, Succi Vittoria e Testa Stefano.