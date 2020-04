I flash mob benauguranti di Antonella ed Enrico nel centro storico di Venafro

Tanti nel periodo ideatori ed artefici di simpaticissimi e rivitalizzanti flash mob musicali da balconi e finestre di casa per portare ovunque sorrisi e forza d’animo ed aiutare a far superare il momentaccio. In molti cioè si attivano per portare nelle case e nelle menti altrui momenti di divertimento e spensieratezza, ingredienti quanto mai utili e preziosi per molti. Ebbene tra i tanti flash mob certamente meritano la menzione le numerose esibizioni canoro/musicali che in questi giorni vanno proponendo dal loro terrazzo di casa nel centro storico di Venafro i giovani coniugi Antonella Colarusso ed Enrico Giannini, lei di Isernia e lui di Venafro, tanto da essere stati simpaticamente ribattezzati il duo “cipollaro/trippaverde” nel ricordo dei prodotti tipici dei loro territori di origine : le cipolle ad Isernia e le verdure a Venafro. Perché lo fate, è stato chiesto ad Antonella ed Enrico ? “Ci divertiamo, ci piace, portiamo allegria e spensieratezza a tutti -spiega il duo, con l’uomo tra l’altro protagonista a La Corrida di Canale 5 del 2019 e la donna a sua volta valida cantante- e veniamo accolti positivamente da tanti. I nostri flash mob avvengono intorno alle h 17,00, ossia in orario comodo, e molti aspettano di vederci”. Come fare per assistere via cavo ai vostri flash mob ? “Stiamo su face book -spiegano all’unisono Antonella ed Enrico- e basta andare sul sito “Enrico Giannini Venafro” per vederci, ascoltare e divertirsi assieme a noi”. Quale il vostro repertorio ? “E’ vario, con brani classici e canzoni moderne”. Come risponde il vostro pubblico ? “Con entusiasmo e sorrisi, come nei nostri auspici”. Proporrete altri flash mob dal vostro terrazzo del centro storico di Venafro ? “Certamente, visto che la gente gradisce tantissimo”. Ed allora buon ascolto e divertimento con i simpatici flash mob di Antonella e Enrico, “una medicina” per risollevarsi e sorridere!

Antonio Atella