Figc, previsto un Bunker per il “Gruppo Squadra”

Una settimana importante, quella trascorsa, per la possibile ripresa del campionato di serie A. Dopo oltre un mese di ipotesi, discussioni e diatribe, la Figc ha dettato la linea insieme al comitato scientifico. Il tutto deve essere ancora protocollato in via definitiva, sempre tenendo a mente l’evoluzione della situazione sanitaria e i decreti governativi. Per i giocatori si prospetta una sorta di bunker sicuramente per un periodo medio lungo. La ripresa degli allenamenti prevede controlli per il cosi detto gruppo squadra, oltre ai giocatori, vanno considerati tecnici, medici, fisioterapisti, autisti, magazzinieri, e altro personale che sarà necessariamente coinvolto. In totale, dalle 50 alle 70 persone a squadra. L’obiettivo è quello di un gruppo costantemente monitorato, anche più volte a settimana. Gli spostamenti inizialmente saranno totalmente vietati, i giocatori potranno muoversi solo nell’ambito del ritiro. Se le squadre del Nord dovranno spostarsi al Sud, lo faranno in totale sicurezza. In primis ci saranno gli esami scaglionati, ad andare in campo solo un gruppo di giocatori per volta, se poi gli esiti degli accertamenti saranno quelli sperati, si potrà tornare alle sedute collettive. Quello che è chiaro è che nessuno potrà avere contatti con persone che non siano del club. Nella seconda fase – dopo settimane di allenamenti – interverrà un altro protocollo con cui verrà “rotto” il gruppo-squadra. Nel nuovo quadro verranno definiti anche i dettagli relativi a trasferte e spostamenti. L’idea di giocare a sud Italia è ancora sul tavolo della Figc che potrebbe individuare delle sedi nuove, con tutti i crismi per ospitare le società di serie A, in attesa di tempi migliori.

Anche in considerazione della totale chiusura degli stadi, abbiamo detto che si giocherà a porte chiuse per un periodo davvero lungo. Insomma in queste due settimane che mancano alla fine del lockdown imposto dal Decreto del Presidente Conte, qualcosa potrà ancora cambiare. Le linee guida ci sono, certo si auspica una discesa netta dei contagi per poter riprendere in condizioni di maggiore serenità. Sulle regole, in caso di prosecuzione estiva della stagione la FIFA ha tuttavia scongiurato l’ipotesi di un calcio mercato sempre aperto. Impossibile per le regole, per i club, per i calciatori, oltre al rispetto per i tifosi, con un mercato continuo, si creerebbe solo confusione.