Covid 19, gli esperti: il Molise tra le prime regioni a uscire dall’emergenza. La probabile data il 26 aprile

40 second read

40 second read

40 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

La fine dell’emergenza Covid-19 in Italia comincia ad intravedersi e potrebbe avere tempistiche diverse in ogni singola regione. Secondo le proiezioni fatte dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane quelle che usciranno prima dalla fase emergenziale sono la Basilicata e l’Umbria, le ultime la Lombardia e Marche. Per il Molise la data probabile è quella del 26 aprile.