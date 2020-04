Covid 19, fermo a 281 il numero dei contagi. Nessun nuovo caso dai 78 tamponi eseguiti

Dopo una domenica tragica, caratterizzata dal decesso di due pazienti, un’anziana ospite della casa di riposo di Cercemaggiore, ricoverata a Venafro e un 60enne di Campomarino, dipendente di Molise Acque, che si trovata in Terapia intensiva del Cardarelli, la giornata di oggi si è aperta con una situazione confortante. I 78 tamponi eseguiti sono risultati tutti negativi. Dunque al momento i casi positivi restano fermi a 281, di cui 212 della provincia di Campobasso, 51 di quella di Isernia, 18 da altre regioni.3683 sono i tamponi processati dall’inizio dell’emergenza. 23 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 21 in Malattie infettive, 2 in Terapia intensiva. sono 406 le persone poste in isolamento, 12 in sorveglianza. Con i due decessi di ieri è salito a 18 il numero delle persone decedute dall’inizio dell’emergenza.