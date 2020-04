Coronavirus, Castellino stampa banconote: si paga con i Ducati

Castellino del Biferno per fronteggiare l’emergenza coronavirus vara una moneta locale. Da qualche giorno in paese circolano i ‘ducati, banconote stampate ad hoc dall’amministrazione dopo aver varato un apposito decreto. Servono alle famiglie più bisognose per acquistare beni di prima necessità nei negozi del piccolo centro. “Invece di utilzzare i soliti buoni spesa che sono facilmente riproducibili anche con una semplice stampante a colori – ha spiegato a Telemolise il sindaco Enrico Fratangelo – abbiamo stampato i nostri ducati che hanno un regolare controvalore in euro: ogni ducato vale un euro”. Sulle banconote immagini di santi, tradizioni, luoghi del paee e anche lo stesso volto del primo cittadino.

Ma è tutto legale? “La nostra è una moneta alterantiva che viene utilizzata in un circuito chiuso mediante convenzioni e ha un controvalore in euro. non è che abbiamo una nostra Zecca – puntualizza il sindaco -. Se qualcuno ritiene che un paese non possa stampare moneta evidentemente non ha letto la Costituzione e non conosce le leggi in vigore”.