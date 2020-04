Bonus alimentare, il Comune di Trivento riceve le domande a partire dal prossimo 2 maggio. L’avviso comunale, necessario per fronteggiare la situazione emergenziale creatasi con la diffusione del virus Covid-19, ha come obiettivo quello di sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche. La domanda va presentata dal 2 maggio al 11 maggio 2020, fanno sapere dall’amministrazione comunale, utilizzando l’apposito modello, preferibilmente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo segreteria@comunetrivento.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’ufficio Servizi Sociali dell’ente, previo appuntamento al seguente numero telefonico: 0874.873440/ 0874.873435.