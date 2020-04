Covid 19, ancora una vittima: si tratta di un 60enne di Campomarino ricoverato in Terapia intensiva. Oggi due i decessi

Dopo l’anziana di Cercemaggiore, deceduta stamattina al Santissimo Rosario di Venafro, è deceduto anche il 60enne di Campomarino ricoverato da circa un mese al Cardarelli in Terapia intensiva. L’uomo lavorava nella sede di Termoli di Molise Acque. Intanto dai 296 tamponi eseguiti oggi sono emersi due nuovi casi positivi: uno a Campobasso, l’altro a Poggio Sannita. Entrambi già in isolamento. Il numero dei contagi è salito a 281 di cui 213 in provincia di Campobasso, 51 da quella di Isernia, 18 da altre regioni. 3605 i tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza, di cui 3324 sono negativi. 24 i pazienti ricoverati al Cardarelli, 20 i guariti, tra cui una persona di Campobasso nelle ultime ore. Nessun nuovo ricovero da tre giorni. Intanto il sindaco di Campolieto, nel confermare il terzo caso positivo in paese, reso noto ieri, fa sapere che sono venti le persone poste in isolamento.