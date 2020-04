Sulla piattaforma di Sport e Salute fino a ieri sono arrivate più di 135 mila prenotazioni per l’indennità di 600 euro. Saranno in 83 mila a ricevere sostentamento economico. Considerando che le domande sono aperte fino al 30 aprile, di fatto purtroppo molti tecnici e insegnanti rimarranno esclusi dagli aiuti economici. A breve sarà reso pubblicato anche il decreto “Cura Italia” per quanto concerne il mese di aprile, in questo caso dovrebbe essere data priorità a chi non ha percepito l’indennità nel mese di marzo. Il compito di Sport e Salute è essere vicino alle Asd, alle Ssd, agli atleti, ai tecnici, agli operatori sportivi e ai dirigenti, comprendendo in tutto ciò il settore Paralimpico.